立法院院會19日表決房屋稅修正條例，最快2024年七月起將以家戶為單位，採取全國歸戶，並將非繼承、非出租的非自住住家的稅率，從現行的1.5％~3.6％，上調為2％~4.8％；全國22縣市預計也分甲乙丙三組，各組針對不同持有戶數，適用不同稅率；建商餘屋則採全國統一標準，稅率依照持有年限不同，適用2％~4.8％稅率。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據財政部最新資料顯示，2023年全國共有約51.4萬個家戶持有非自住住家，合計擁有至少73萬間非自住房屋，為引導釋出空屋，官方便推動房屋稅條例修法，提高非自用住宅的房屋稅。

張旭嵐指出，囤房稅針對非自用住宅，因此一般家庭僅持有3戶以內的自用住宅並不受影響，而修法後的稅率天花板，從3.6％拉高到4.8％，對全台非自住8戶以上的囤房家庭，以及餘屋量大的建商影響最為鮮明，修法通過後，預料市場將出現五大變化。

第一，「房產重新配置」： 由於各組別縣市的戶數適用稅率各異，非自住房屋的多屋族，在節稅前提下，房產會逐漸調整，減少在高稅率縣市的持有量，降低整體的持有稅負擔。第二，「出租換取降稅」，比起最高4.8％，若房產出租並報稅，適用稅率僅1.5~2.4％，可望使囤房族將空屋出租；第三，「捨新屋買中古」，房屋稅是以房屋標準單價、屋齡和路段等條件來課稅，所以越新的住宅，房屋稅越高，在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場。

第四，「傾向預售完銷」，建商為了避免銷售期拉長，導致新成屋被課以重稅，原本以成屋為主要銷售模式的建商，更傾向透過預售快速完銷；第五，「大坪豪宅讓利」，高總價產品因銷售期長且稅基較高，對囤房重稅更加有感，因此建商不排除採取更積極的讓利方案，加快大坪數產品的銷售速度。