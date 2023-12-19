迎接平安夜，85度C在12／24全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元，當天全台麵包坊從下午一點到晚上十點，同品項麵包第二件半價，另外從12／19至12／25七款指定長條蛋糕，任選兩條特價359元。
12／24平安夜一整天，全台85度C門市大杯咖啡系列不限冰熱，同品項第二杯特價25元，換算下來折扣最多達到63折，每人現買現取限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，同一天下午一點開始到晚上十點，全台85度C麵包坊全品項麵包第二件可享半價(限同品項，特價品除外，外送及餐盒皆不適用)，包括推薦款的聖誕麋鹿造型麵包、甜可頌、胡椒芝士圈、香蔥起士和鮪魚香蔥等都有優惠，精打細算聰明消費趁現在。
12／19至12／25 85度C七款指定長條蛋糕任選兩條特價359元，優惠品項有「招牌拿破崙」、「法式生巧克力捲」、「法式草莓捲」、「松露生巧克力蛋糕」、「雪藏檸檬蛋糕」、「雪藏提拉米蘇」和「慢熟千層蛋糕」，兩入原價最高540元，折扣後約66折，所有平安夜優惠活動僅提供現場購買，85 Cafe APP線上訂餐、外送和電話訂購無此折扣。
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