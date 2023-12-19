美國晶片大廠Qorvo於18日宣布，與大陸「蘋果鏈」供應商立訊精密建立策略夥伴關係並達成最終協議。Qorvo將其位於北京、山東德州市的封裝和測試設施，出售給立訊精密，交易預計將於2024年上半年完成。

香港信報報導，Qorvo指出，交易完成後，立訊精密將收購兩家工廠的業務和資產，包括房產、廠房及設備，以及現有員工。而Qorvo將繼續保留其在大陸的銷售、工程和客服員工，並繼續為客戶提供服務。北京和德州市工廠主要支持Qorvo的整合式先進無線網路產品。

Qorvo表示，根據新簽訂的長期供應協議，立訊精密將為Qorvo封裝和測試產品。

Qorvo財務總監Grant Brown表示，這次交易進一步推動公司降低資本密集度，同時支持長期毛利率目標，並確保大陸客戶業務的連續性。

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