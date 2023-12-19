美國晶片大廠Qorvo於18日宣布，與大陸「蘋果鏈」供應商立訊精密建立策略夥伴關係並達成最終協議。Qorvo將其位於北京、山東德州市的封裝和測試設施，出售給立訊精密，交易預計將於2024年上半年完成。
香港信報報導，Qorvo指出，交易完成後，立訊精密將收購兩家工廠的業務和資產，包括房產、廠房及設備，以及現有員工。而Qorvo將繼續保留其在大陸的銷售、工程和客服員工，並繼續為客戶提供服務。北京和德州市工廠主要支持Qorvo的整合式先進無線網路產品。
Qorvo表示，根據新簽訂的長期供應協議，立訊精密將為Qorvo封裝和測試產品。
Qorvo財務總監Grant Brown表示，這次交易進一步推動公司降低資本密集度，同時支持長期毛利率目標，並確保大陸客戶業務的連續性。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：