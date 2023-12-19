葉門叛軍組織青年運動攻擊商船，為了保護紅海航行商船的安全，美國國防部長奧斯汀宣布由海上聯合部隊和153特遣部隊領導，維護紅海安全。

目前長榮（2603）旗下2艘歐洲航線貨櫃輪EVER GREET、EVER ALP在日前正處於危險海域，已經順利往前行駛，即將陸續通過蘇伊士運河。

多數業者認為，紅海為短期事件，且目前運力仍處於供過於求，與當年疫情期間缺工、客戶急著訂艙搶貨及長賜輪塞港的造成運價大幅飆漲不同。

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