針對立法院今天針對房屋稅條例修正(囤房稅2.0)完成三讀，將採全國歸戶、全數累進，2025年起適用，其中開發商待售戶納管並限制要在兩年內售出，若待售超過五年，將採4.8％的最高稅率，看似直對房地產開發商而來。全國商總主席賴正鎰更以武俠小說倚天屠龍記的崆峒派武功「七傷拳」，若是使用者功力不足，反而會造成自身之內傷，來形容此次的立法。

賴正鎰認為，在全國總歸戶後採累進課徵，就有達到增稅效果，建議非自用住宅與建商待售房的稅率，應該維持現狀即可，以免出現轉移效益。

賴正鎰今天指出，開發商都有金流壓力，誰會故意囤房。政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，例如房租提高及新屋售價統統轉嫁給租屋與買房者，明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應COP28聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波，如今在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法，他也預告元月大選後的未來兩年萬物必漲，大家要做好心理準備，將重創國民經濟，造成全民皆輸。

根據立法院政黨協商後同意財政部版本，擬從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率區間自1.5％至3.6％，調升到2％至4.8％，且強制要求地方皆須按全國持有戶數制定差別稅率、全數累進課徵，也就是上限3.6％調高至4.8％，較現有的最高稅率增加1.2個百分點，自用住宅採全國三戶為限，而開發商新成屋待售戶原本在一年半內稅率為2％，修法後將納管並限制要在兩年內售出採2％～3.6％，若待售超過五年，將採4.8％的最高稅率。

賴正鎰說，此提高房屋稅率的修法雖是針對持有房屋多戶者，也就是指平時靠收租金的包租公婆，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，他認為既然已經改為全國總歸戶，上限4.8％稅率以免過高了，應適可而止。

他提醒政府跟立法委員們，此舉立法是否屬於對人民財產權及契約自由所為之限制？

「這樣做是否有違憲之虞？」，而且簡直就是一種新的懲罰稅，專門懲罰擁房者，難道資金較多的人，干預人民不應該或是不能夠買房置產？

他批評政府真是住在海邊「管很寬」？完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎可能會去刻意囤房而不想趕緊賣出，立法委員們應該要想清楚，不該隨之起舞，若是執意這樣，反而只是把囤房稅變成了打擊開發商的手段。

他認為，囤房稅立意雖然不錯，是為了要逼出空屋，但是自從政府這三年接連七波打房政策後，房價反而越打越高，沒有一次成功的，這次也恐怕也是七傷拳。政府有沒有想過，政府每次加稅，到最後都是消費者埋單，絕對會產生提高租金及售價，轉嫁給消費者情況，若政府執意這樣做，只會得不償失。

他還以內政部今年七月發布最新統計說明，2022年下半年全台低度用電住宅比率（俗稱空屋率）為8.77％，為統計數據以來的歷史次低，在六都中，又以新北市蘆洲區的空屋率最低、為4.21％，其後分別是台北市內湖區4.85％、新北市新莊區5.28％、台中市潭子區5.29％和新北市泰山區5.33％。可見空屋情況已經明顯改善許多。

他表示，房市因應政府今年七月通過的平均地權條例，預售屋禁止轉手，開發商都配合遏止打炒房，但明年碳權交易實施後，工料續漲，多數開發商改推成屋銷售，減少推案，空屋率也降到有史以來最低點，但現在如果又通過囤房稅2.0，若新成屋待售超過五年，將採4.8％的最高稅率，豈不是又要讓開發商走回預售屋模式？不論怎麼做，外界都有意見，簡直讓開發商左右為難。