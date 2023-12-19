上證指數19日上午最多跌11點，跌幅為0.39％，低見2,919點後有買盤吸納，大盤一度止跌反彈9點，漲幅為0.33％，高見2,940點，半日收報2,930點，跌不足1點，跌幅為0.02％，成交額人民幣（下同）1,717.08億元。

香港信報報導，深證成指19日上午最多跌42點，跌幅為0.46％，低見9,236點後有買盤承接，大盤曾上漲52點，漲幅為0.57％，高見9,331點，半日收報9,275點，下跌4點，跌幅為0.05％，成交額為2,231.82億元。

滬深300指數半日收報3,330點，上漲1點，漲幅為0.04％。創業板指數半日收報1,824點，上漲4點，漲幅為0.25％。

各類股方面，物資外貿股跌逾2％。生物製藥股跌逾1％。房地產、汽車製造、石油、鋼鐵、煤炭、基本金屬、金融股偏軟。飯店旅遊、船舶製造股則上漲逾2％。電器、電子股持穩。

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