搶攻年菜外帶商機，台南遠東香格里拉飯店推出除夕圍爐、春節團聚與年菜外帶專案，提供消費者多樣化選擇。目前各餐廳除夕圍爐已客滿，開放候補名額預約。消費者尚可選擇宴會廳「除夕圍爐團圓宴」，主打美食、娛樂、全家福免費拍照、還可抽大獎，每桌十位23,888元＋10％；或專屬獨立包廂，每桌十位26,888元＋10％，目前訂席已逾八成。飯店並提前開放大年初一至初五餐廳與宴會廳包廂訂位。外帶年菜首推八道式年菜套組，原價13,888元，2023年12月31日前預訂享九折，亦有多道單點、中西式春節禮盒選擇。
台南遠東香格里拉宴會廳「臥虎藏龍賀新春」除夕圍爐主題宴，全家可在熱鬧氛圍中，欣賞樂團演出、古早味童趣遊戲、新年幸運抽獎以及全家福拍攝等活動，席間還有象徵求吉納福的舞獅與川劇變臉精彩表演，同時品嚐由港籍大廚葉建穩掌杓的廣式年夜飯，由寓意富足的開胃拼盤開啟豐盛一年，包含龍蝦水果沙拉、香酥滷鴨、爐烤叉燒等佳餚，及多道功夫料理，如鮮美至極的清蒸海石斑、鹹香軟嫩豬腿庫、蟹黃飽滿紅蟳米糕、鮮味滿溢九孔鮮鮑與特選皮薄肉細童子雞熬製的雲吞雞燉湯。宴席最後再以港式經典點心蘿蔔絲酥餅、桂花蒸糕與蓮子豆沙蜜甜湯及當季水果圓滿結尾，每桌十位23,888元＋10％，贈送兩張抽獎券。包廂每桌十位26,888元＋10％。
另外，因應初一至初五家庭團聚包廂需求，台南遠東香格里拉宴會廳加開午餐及晚餐場次，每桌十位23,888元＋10％。上述專案均享瓶裝果汁及烏龍茶暢飲，並贈送精選紅酒乙瓶
台南遠東香格里拉「醉月樓」，因應小家庭需求推出六人份「龍騰四海團圓年菜套組」每套13,888元，豐盛佳餚包含集結香烤烏魚子、滬江柳葉魚、油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等豐盛又開胃的「醉月五福大拼盤」，另有「滬式年糕醬爆霸王蝦」、「雪菜花雕百花鮮斑捲」、「荷香膏蟹八寶糯米飯」、「海參螺片燴富貴烤方」、「鮑魚瑤柱火朣霸王雞。最後以鹹、甜點心做結尾，分別為香甜紮實「奶黃千層桃花酥」，及擁有步步高升好寓意的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」等五菜一湯二點心。
凡購買台南遠東香格里拉「龍騰四海團圓年菜套組」即贈送精美保溫袋及「醉月樓單點菜單85折抵用券」乙張，並可享「醉月祥龍瑞氣佛跳牆」加價優惠，原價3,888元，優惠價2,688元，約三至四人份，主廚特選鮑魚、干貝、蹄筋、豬腳等食材與金華火腿上湯，匯集了山珍海味精華、湯頭鮮香濃郁，湯料軟腴豐美。
上述年菜套組及部分單點接受預訂至2024年2月5日止；提貨日期與時間為除夕當日2024年2月9日、中午12：00至下午15：30於飯店大廳東側門取貨。
台南遠東香格里拉歷年熱賣的應景糕點，首推醉月樓「鴻圖大展雙糕禮盒」，內含帶有臘肉及干貝鮮香的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」與口感糯滑而不過甜膩的「鴻運養生核桃紅棗年糕」，每盒售價1,188元，單條688元，需提前三天預訂，最後訂購日2024年2月5日，提貨日為2024年2月1日至2月9日。
位於台南遠東香格里拉飯店一樓的品香坊則有六款中西式糕點禮盒，包括金黃誘人的冠軍招牌「龍華富貴蛋黃酥禮盒」、選用台南在地關廟土鳳梨及台農17號金鑽鳳梨製成的「欣欣向龍鳳梨酥禮盒」、全新上市「龍鳳呈祥肉鬆Q餅禮盒」，內餡分別以屏東萬丹紅豆及大甲黑砂土芋頭製成。另有手工「魚躍龍門蝴蝶酥禮盒」及「龍躍千金富貴永存年貨禮盒」等，為消費者提供多元送禮選擇，需提前三天預訂，每款450元至828元。即日起接受預訂至2024年2月29日，提貨日為2023年12月26日至2024年2月29日。
＊＊飲酒勿開車，未滿十八歲者，禁止飲酒＊＊
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