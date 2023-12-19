大陸國家發改委發言人李超19日在記者會中表示，2023年消費者物價指數（CPI）整體低位運行，隨著輸入性、週期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計2024年CPI將溫和回升。
新京報報導，李超指出，2023年1月至11月，食品價格與2022年大致持平，漲幅為近十年較低水準。主要是受輸入性、週期性、季節性等因素相加影響，豬肉、蔬菜等價格2022年基數較高、2023年高位回落。
具體來看，從豬肉看，2022年下半年，生豬價格處於週期高位、產能明顯增加，2023年處於週期下行階段，生豬、豬肉市場供應充足、價格低位運行，11月價格年減31.8％。從近日情況來看，隨著「兩節」臨近，市場需求季節性增加，生豬、豬肉價格略有回升，後期可能繼續有所回升。
從鮮菜看，2022年冬季，受運輸物流一度不暢影響，鮮菜價格上漲較多，導致基數較高。2023年同期大陸物流配送暢通，鮮菜供給充足，10月至11月平均價格年減1.6％。從糧食看，受地緣政治衝突等影響，2022年國際糧食價格大漲，直接導致大陸小麥、玉米、大豆等穀物價格不同程度上升。2023年輸入性影響明顯減弱，糧食、食用油價格整體平穩，對食品價格的影響遠小於2022年。
從後期看，大陸農產品市場供應充裕，產銷銜接暢通，市場秩序良好，食品價格具備平穩運行基礎。
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