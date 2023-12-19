跨國零售巨頭Coupang酷澎（紐約證券交易所股票代碼：CPNG）於18日宣布計畫收購頂尖時尚精品電商Farfetch Holdings plc的業務及資產。

此次收購使 Coupang 酷澎成為全球個人奢侈品市場領導者，酷澎表示，該市場規模高達4,000億美元。

Coupang 酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim） 表示，Farfetch 為奢侈品產業的重要象徵，並為該產業帶來變革，證明了奢侈品電商是奢侈品零售業的未來。「我們看到在重新定義全球各地奢侈品顧客體驗方面，蘊藏著巨大機遇。」

此宗併購協議，可為 Farfetch 提供 5 億美元的資金。Farfetch創辦人兼執行長暨董事長José Neves表示，名列財星美國兩百強企業的Coupang酷澎在商業變革方面的卓越成就和豐富經驗，將使Farfetch得以為其品牌、精品業合作夥伴與全球數百萬客戶提供日新月異的服務。

Coupang酷澎APP日前為全台灣下載次數最多的免費iPhone APP排行榜冠軍，上月曾宣布以人工智慧驅動的物流中心在台擴建計畫。Coupang酷澎每座物流中心可僱用高達1,800 名新員工，未來數年預計創造在地數千個新工作機會，使Coupang酷澎成為在台創造就業的領銜美商。

據Coupang酷澎11月公布的2023年第三季財報顯示，該公司營收和活躍用戶數呈現連續三季加速成長。活躍用戶數逾2,040萬創新高，14％的年增率更是2021年疫情後最高；過去12個月的調整後息稅折舊攤銷前利潤9.91億美元亦創下新高。

Farfetch是全球知名的奢侈品時尚購物平台。Farfetch Marketplace將190多個國家地區的顧客與來自50個國家的逾1400個國際知名品牌、精品業者和百貨公司聯繫起來。