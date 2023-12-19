新加坡金管局18日聲明，要求本地持有牌照的跨境匯款公司自2024年1月1日起三個月內，暫停使用非銀行和非卡管道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網路營運商或持有牌照的金融機構合作。11月底，中國駐新加坡大使館曾表示，有中國公民選擇非銀行管道向中國匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。
香港01報導，新加坡金管局表示，此前有報告指出，有個人（主要是在新加坡工作的中國公民）透過新加坡向中國匯款後，資金被執法機構凍結在收款人位於中國的銀行帳戶，但目前尚不清楚資金被凍結的原因。聲明指出，為降低交易成本，匯款公司透過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。
11月底，中國駐新加坡大使館曾提醒，建議在新加坡的中國公民透過銀行管道匯款，切勿選擇匯款公司或個人等其他管道。官方表示，近日在工作中發現，仍有中國公民選擇非銀行管道向中國匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。
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