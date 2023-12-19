高雄捷運黃線土建及軌道工程，19日舉行聯合動土典禮，這條總預算約1442.37億元的高雄第三條地下化捷運，2028年完工之後，將可聯結捷運紅線、橘線、輕軌、以及台鐵等4條軌道運輸系統，建構高雄更完善的軌道網路。
高雄市長陳其邁表示，黃線是中央力推的前瞻基礎軌道建設之一，在中央的支持下，黃線在2022年獲得行政院的核定之後，高市府隨即在短時間內，完成了基本設計及發包作業，19日正式辦理土建及軌道聯合動土典禮，以實際行動展現拓展高雄捷運路網的決心，並落實交通平權的政策目標。
陳其邁指出，捷運黃線可聯結捷運紅線、橘線、輕軌、以及台鐵等4條運輸系統，路線行經高雄市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，共約116萬人口，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人，對於整體軌道路網的營運綜效、就業就醫就學旅次、促進人潮流動及達成產業再發展等面向亟具重要性。
他說，黃線是屬於環狀線，未來將可帶動周遭相當多的就業人口，也再進一步推動高雄綠色交通的骨幹路網。
高雄捷運局長吳義隆指出，高雄捷運黃線為高雄都會區，繼捷運紅線、橘線後之後的第三條地下捷運，黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
他說，黃線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，未來完成後，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集的捷運路網。
高雄捷運黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵，各增加2處軌道轉乘站點，吳義隆表示，後續高市府將督促統包商持續辦理細部設計及現場的施工，全力推動黃線建設及周邊開發，期能如質、如期的達成完工通車目標。
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