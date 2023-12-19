【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國上市的電商巨頭酷澎(Coupang)在周二的一份聲明中說，該公司計畫收購陷入困境的Farfetch，交易將為該線上奢侈品零售商提供5億美元資金，來維持公司營運。

在英國上市的Farfetch市值為2.26億美元，周一停牌。酷澎股票在周一為下跌4.5%。

協助歐洲奢侈品品牌進行線上銷售的Farfetch，在最近受到奢侈品產業放緩的打擊。該公司經營著線上銷售平台，銷售頂級的服飾和珠寶產品；它還為數家百貨公司和Ferragamo等品牌提供電子商務的後台技術支援。

來自南韓的酷澎在韓國、台灣、新加坡、中國大陸和印度等地經營送餐、影片串流媒體和支付服務。酷澎與投資集團Greenoaks達成協定，後者將持有Farfetch未償還的6億美元定期貸款的8成以上。

酷澎說，將把自己的物流專長，結合到Farfetch線上銷售頂級品牌的經驗，擴張在南韓的市場。南韓的奢侈品市場正在經歷快速增長階段。

據媒體《每日電訊報》(Daily Telegraph)在上個月的報導，farfetch創辦人、葡萄牙知名商人Jose Neves正在考慮將公司私有化。

在經營狀況不佳的情況下，Farfetch近期頻頻推出降價促銷的手法，犯了許多高級品牌的禁忌，也使得許多大品牌紛紛退出Farfetch銷售平台。