【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國上市的電商巨頭酷澎(Coupang)在周二的一份聲明中說，該公司計畫收購陷入困境的Farfetch，交易將為該線上奢侈品零售商提供5億美元資金，來維持公司營運。
在英國上市的Farfetch市值為2.26億美元，周一停牌。酷澎股票在周一為下跌4.5%。
協助歐洲奢侈品品牌進行線上銷售的Farfetch，在最近受到奢侈品產業放緩的打擊。該公司經營著線上銷售平台，銷售頂級的服飾和珠寶產品；它還為數家百貨公司和Ferragamo等品牌提供電子商務的後台技術支援。
來自南韓的酷澎在韓國、台灣、新加坡、中國大陸和印度等地經營送餐、影片串流媒體和支付服務。酷澎與投資集團Greenoaks達成協定，後者將持有Farfetch未償還的6億美元定期貸款的8成以上。
酷澎說，將把自己的物流專長，結合到Farfetch線上銷售頂級品牌的經驗，擴張在南韓的市場。南韓的奢侈品市場正在經歷快速增長階段。
據媒體《每日電訊報》(Daily Telegraph)在上個月的報導，farfetch創辦人、葡萄牙知名商人Jose Neves正在考慮將公司私有化。
在經營狀況不佳的情況下，Farfetch近期頻頻推出降價促銷的手法，犯了許多高級品牌的禁忌，也使得許多大品牌紛紛退出Farfetch銷售平台。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：