隨2023年進入尾聲，在即將邁入桃園機場開航45週年之際，機場公司舉辦「飛躍世界 感謝有您」年終感恩回饋活動，自2023年12月18日至31日期間，加入桃園機場LINE好友，即可獲得「感恩回饋電子優惠券」，憑券享餐飲及伴手禮消費折扣，拚客運量突破3,500萬人次。
機場公司表示，桃園機場各區域航線陸續復飛，航線恢復比例約達疫情前2019年8成，航空公司也持續拓展新航線，桃園機場2023年客運量已於11月突破3,000萬人次，全年度可望達3,500萬人次，其中以北美、中東及東南亞地區旅客增加最為顯著。
12月逢耶誕假期、跨年旺季，機場公司於航廈佈置耶誕樹，營造節慶溫馨氛圍，並祭出限時餐飲及伴手禮消費優惠，邀請民眾前來桃園機場收集耶誕樹、大啖米其林必比登美食、享受冬日暖陽賞飛機，桃機並準備伴手禮饋贈親友，一同感受航空產業復甦的熱鬧。
為創造有感舒適的機場體驗，機場公司從多方面優化服務品質，包括推廣智慧化服務，提升報到登機流程效率；打造特色餐飲風格，持續引進新品牌，讓旅客每次進出機場都有全新體驗。未來將與機場夥伴共同努力，從管理面及服務面持續提升營運效能，即時回應旅客需求，吸引人流駐足，帶動消費也促進機場發展。
「飛躍世界 感謝有您」年終回饋活動18日開跑，活動期間加入「桃園機場Taoyuan Airport」LINE好友，即可領取電子優惠券，憑券於機場餐廳及伴手禮商店消費滿200元，現折50元優惠，優惠活動期間每人每日限領取1次，數量有限，贈完為止。
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