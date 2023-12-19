搶攻春節在家圍爐與聚餐商機，瓦城泰統集團集結旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」與「時時香」四大人氣品牌，分別推出6人及8人的外帶年菜套餐組合，精選年節限定的美味菜色，廣獲好評的3款限量開運米糕也將同步於12／20日開賣，使用wa10 APP下單訂購再贈總價值超過千元紅包，要讓全台民眾吃好賺飽，呈獻最滿足的團圓盛宴。

「瓦城」與「非常泰」的外帶年菜套餐，標榜打造泰味年節，分別推出6人小家庭4,188元及8人團圓宴6,088元。套餐包含年節限定的美味料理，《黃金芝麻酥蝦餅》採用紮實鮮Q蝦泥並散發滿滿芝麻香氣，是男女老幼都喜愛的人氣年菜；《鴻運酸辣海鮮鍋》則以白蝦、中卷、蛤蠣等鮮甜海味入饌，搭配鮮紅酸辣湯頭帶來富足好運；《鐵板香辣雙鮮》由大蝦仁搭配中卷及四季豆堆疊出難以言喻的鮮美滋味，每一口都香辣過癮。

象徵年年有餘的《檸檬清蒸魚》、溫暖又涮嘴的《冬粉鮮蝦煲》，以及開胃下飯必配《綠咖哩櫛瓜椰汁雞》等招牌菜色，都能在瓦城與非常泰的年菜外賣套餐吃到，一次滿足饕客味蕾，更為新年度帶來好運。過年必吃的《豬肋排櫻花蝦米糕》也同步開賣，加購價1,188元，糯米糕被濃郁蝦醬包裹，搭配櫻花蝦、豬肋排等豐富好料，讓顧客享受海陸雙全的幸福團圓飯；《團圓芋香紫米糕》，加價購420元，則結合綿密香濃芋泥與Ｑ彈紫米，淋上南洋椰風淋醬，與家人共享甜香好滋味。

全台最大連鎖湘菜品牌「1010湘」外帶年菜套餐，呈現香辣爽口、多層次的風味，同時仍能突出菜餚本味，分別推出6人開運好味小家庭4,588元及8人福旺團圓大滿足6,388元。網羅各大明星菜色，包含特選大支豬肋排由40種香料交織獨特風味的《神仙孜然肋排骨》、椒麻香辣湯頭中有著滿滿臭豆腐與軟嫩肥腸的《臭豆腐肥腸阿干鍋》、內行老饕最愛的撩人名菜《霸王魚頭》、年糕軟糯而牛肉順口的《松子牛肉年糕》、以豬骨高湯加入精選中藥材悉心熬煮的《一罐香》等功夫料理。此外，新年限定的《福運鮮蝦捲》再度回歸，腐皮包裹新鮮蝦泥後酥炸，再沾上酸甜梅子醬，大人小孩都難擋魅力。

跨菜系中式料理「時時香」集結川、台、粵等各大菜系精華，再以創意料理手法全新演繹，深受台灣民眾喜愛。今年規劃6人天菜迎春小家庭4,088元及8人食尚團圓大滿足6,488元，內含多道必吃招牌天菜，充滿獨家秘製花雕酒香的《3.5杯雞》、軟嫩下飯的《阿婆紅燒肉》、鮮美甘甜的《剝皮辣椒燉雞湯》等，都讓人食指大動。另外還有象徵豐碩有餘、鮮嫩爽口的限定年菜《招財樹子蒸鱸魚》，以及同樣是年節限定，紮實鮮蝦與滑溜粉絲共舞的《鮮蝦粉絲煲》，標榜每一口都讓人回味。

「1010湘」和「時時香」也推出團圓米糕，《麻油櫻花蝦松阪豬米糕》，加購價1,388元，以嫩脆松板豬搭配噴香麻油，還有脆口鮮香的滿滿櫻花蝦，濃郁美味讓人欲罷不能；《團圓芋香紫米糕》同樣可於雙品牌套餐加購420元。

為感謝顧客一年來支持，瓦城集團除獻上澎湃年菜之外，再加碼祭出線上訂購專屬優惠！凡使用wa10 APP訂購年菜自取，每套皆贈送總價值超過千元的新春開運紅包，內含【388元開運美味金】共3張、【288元享樂美味金】1張及【100元嗨心美味金】2張，將自動發送至會員帳號中，為顧客帶來誠意滿滿的新年祝福，在新的一年盡情享用集團旗下八大品牌美味。

另為方便消費者享用年菜，瓦城自去年將包裝升級為可重複利用微波的餐盒，獲得顧客好評回饋，因此今年也將延續使用高品質餐盒，並且附上「新春食尚保溫提袋」，在歡樂團圓時刻，帶給顧客最貼心的取餐及用餐體驗。