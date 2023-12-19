針對中國甘肅省發生強震帶來人員傷亡與災損，總統府發言人林聿禪(19)日轉達蔡英文總統的關心與慰問，除向不幸罹難人員與家屬致上哀悼、慰問，總統也請海陸兩會表達我方願意提供必要協助之意，並期盼各項搶救及災後復原工作順利進行，當地早日恢復正常生活。

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