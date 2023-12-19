為擴大搶攻年產值200億元的燒肉商機，築間餐飲集團旗下日式燒肉品牌「繪馬別邸」揮軍北上插旗台北西門町，預計１２／２４聖誕前夕盛大開幕，開幕「當日」限定只要完成指定步驟，即可享有「整桌五折」優惠。
搶攻燒肉商機，築間餐飲集團自2020起陸續推出燒肉品牌「燒肉smile」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」後，今年三月，推出日式燒肉「繪馬別邸」新品牌，加入中部高檔燒肉戰局。台中水湳店從年初開幕至今，反饋熱烈並在網路上得到「真劍辣牛骨湯-敢吃辣的很推薦點這一道」、「海鮮盤也不吝嗇，長長的一大盤吃超飽，我都飽到天靈蓋了」、「桌邊服務超讚，會推薦給親朋好友的」等評語。
「繪馬別邸」燒肉菜單以2人及3人套餐的形式呈現，價格落在1,680-4,280元間，分為5個價位，包含了琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐、飲料、甜點…等9道菜，多達50種以上的品項可供選擇。肉品部分則包含：日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧「手切冷藏涮涮牛、手切冷藏涮涮豬、羽下千層、霜降牛薄燒、穀飼牛舌、橫膈膜等。而套餐中的「壺漬」，將食材牛肉或豚肥腸放入「壺」內醃製搭配獨家研發的佐料醃漬，是必嚐的亮點菜，滿足肉食主義者的味蕾。其中，鍋物湯品跟田園野菜盛都能無限續，服務生會推菜盤車到桌邊服務，自行選擇喜歡的蔬食。年末將至，氣溫越發越寒冷，在這樣的冬天，能同時享受到燒肉的美味與湯品的暖心滋味，絕對是饕客們的一大福音。
「繪馬別邸」品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望，寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成，即為「繪馬」含意。西門店開幕期間，凡到店用餐乙份套餐，即贈送乙式「？馬別邸特製祈願守」數量有限！以現場發放完畢為主。「繪馬別邸」營業時間從上午11點營業到凌晨２點半，全時段都能享受服務人員的代烤服務、品嚐食材炙燒後的真實美味。「神社風日式燒肉」的形象隨處可見，席設１４０個位子，規劃4-10人座位，圖騰氣派設立於席座間，保留半開放式及多間獨立包廂的裝潢，為追求較為隱密、幽靜用餐場所之顧客，非常合適。
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