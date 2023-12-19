外媒引述供應鏈人士透露，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）將在12月28日晚間10時公布為大陸市場定製的GeForce RTX 4090 D顯示卡，官方建議零售價仍為人民幣12,999元。
陸媒芯智訊報導，受到10月美國對大陸半導體出口新規的影響，輝達針對高階遊戲市場的顯示卡GeForce RTX 4090在大陸銷售受限。為解決這個問題，輝達才決定開發大陸市場客製化的GeForce RTX 4090 D顯示卡，透過降低部份規格，以便符合美國出口管制的要求，進而可以繼續在大陸市場銷售。
根據此前曝光的資料顯示，RTX 4090 D仍將是基於台積電4奈米製程，基於AD102 GPU核心，但是編號從AD102-300變為AD102-250，對應著規格的降級，具體的CUDA核心數量尚不清楚，但肯定會少於RTX 4090的16,384個。另外，核心基準頻率將從2235MHz小幅提高到2280MHz，但加速頻率維持在2520MHz。
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