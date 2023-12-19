對於中國大陸甘肅省發生規模6.2強震，造成破百傷亡，行政院19日指出，若有需台灣協助之處，相關單位也願適時提供，同時表達哀悼之意。
行政院發言人林子倫19日表示，對於中國甘肅省發生強震造成人員傷亡與災損，行政院長陳建仁向罹難者及家屬表達哀悼與慰問，也希望傷者能早日康復。
陳揆表示，若有需台灣協助之處，相關單位也願適時提供，期盼各項搶救及災後復原工作皆能順利完成，讓相關地區與所在人員及早恢復日常生活。
對於中國大陸甘肅省發生規模6.2強震，造成破百傷亡，行政院19日指出，若有需台灣協助之處，相關單位也願適時提供，同時表達哀悼之意。
行政院發言人林子倫19日表示，對於中國甘肅省發生強震造成人員傷亡與災損，行政院長陳建仁向罹難者及家屬表達哀悼與慰問，也希望傷者能早日康復。
陳揆表示，若有需台灣協助之處，相關單位也願適時提供，期盼各項搶救及災後復原工作皆能順利完成，讓相關地區與所在人員及早恢復日常生活。
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