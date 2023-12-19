【時報記者郭鴻慧台北報導】台北市租賃住宅服務商業同業公會今(19)日舉辦歲末記者會，理事長陳柏勳說，2024年受通膨、物價攀升因素影響，預期北市租金將微揚1.3~1.8%，而外縣市由於基期較低，漲幅恐將更多，不過到底會漲多少，現在還難以估算。

至於「囤房稅」到底會不會使得租金走高，陳柏勳表示，其實每年都要繳納的地價稅及房屋稅，房屋稅是逐年減少的，地價稅才有每年增加的問題，邏輯上囤房稅並不會讓租金暴漲。

陳柏勳指出，北市租金指數維持穩定。政府推出包租代管333政策，房東近乎免稅，房客也有租金補貼優惠，明年還有提供長者換居、私宅換公宅兩大服務。內政部在2019年推出房東加入「包租代管333」，就享有「3稅減免」、「3費補助」及「3年服務」等優惠。

政策優惠頗多，陳柏勳表示，現階斷中央、地方稅賦減免仍在提高當中，如中央提出的，原每戶每月6000元的免稅額，還將必要扣除額從原43%提高到53%；而台北市政府也率先全台將房屋稅及地價稅減徵40%。

社會住宅包租代管第4期計畫除延續先前的333補助外，第4期計畫將擴大新增辦理戶數至8萬戶，並再升級2大亮點，包括「放寬長者跨縣市換居」及「放寬長者私宅換公宅服務」，以鼓勵長者改變較好的居住行動環境並減輕生活負擔。

陳柏勳表示，房屋出租常面臨租賃事務繁瑣、房客反饋多樣性及出租管理不易等問題，鼓勵房東將房屋加入社會住宅包租代管，把出租房屋的管理問題交由專業的業者處理，不僅省去麻煩還可減免稅賦，房客也可減輕生活壓力。