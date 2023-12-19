勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，本期總計368家事業單位實施9,576人，略增17家、人數增加430人，但已連續兩期在萬人以下，製造業仍是重災區。

「過去年前趕訂單，現在等沒單」，有2家資訊電子廠商各約百人實施無薪假，其中一家是再度實施，另有一家電子零組件業者首次實施，為期3個月至農曆年後，若訂單恢復將提前停止實施。

「無薪休假」是企業與勞工避開裁員的替代措施，有3方案協助受影響勞工度小月，包括「僱用安定措施薪資補貼」、「充電再出發計畫」、「企業辦理員工協助方案」等。

其中「僱用安定措施薪資補貼」以每月最高不得超過勞工保險投保薪資分級表所定最高月投保薪資與中央主管機關公告每月基本工資差額之50％發給。