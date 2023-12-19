美國德州共和黨籍州長艾波特今天簽署一項法案，准許州警逮捕並驅逐從墨西哥非法進入美國的移民。

艾波特（Greg Abbott）此舉恐與負責制訂和執行移民法規的聯邦政府發生潛在的法律衝突。

艾波特在美墨邊境城市布朗斯維爾（Brownsville）現場實況轉播的簽署儀式上發表談話，指責美國總統拜登「沒有採取任何措施來阻止非法移民」。

艾波特說：「拜登刻意不作為，已對美國造成傷害。」

艾波特聲稱，自從民主黨籍的拜登2021年1月上任以來，已有大約800萬人非法越境。

艾波特為新法辯護，稱其符合憲法，還說德州只能「靠自己」。

他說，共和黨占多數的德州議會上個月通過這項新法，是「阻擋非法移民潮湧入德州」的必要舉措。

艾波特表示，這項名為SB4的法案，將「從外國非法進入德州視為刑事犯罪」。

他說：「累犯者將觸犯非法再入境罪，最高可判處20年徒刑。」

這項新法將於2024年3月生效，預料將在法院受到拜登政府和公民自由團體挑戰，也是艾波特和聯邦當局攻防的最新焦點。

美國司法部已提出訴訟，要求德州當局拆除為阻止（無證）移民從墨西哥越過（美墨）邊境，而在里奧格蘭德河（Rio Grande river）設置的浮動障礙。