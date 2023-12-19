【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17545.41點，跌106.62點；總計186家漲、777家跌、78家持平；委買37655699張、委賣23791605張；總成交值2542.15億元。

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