全民投資台股正夯，存股標的更是受到許多小資族青睞，有位網友手上持有5檔ETF，近期需要從庫存變現8萬左右，不知道該認賠被套牢的富邦越南（00885）還是賣掉賺錢的元大高股息（0056）或復華台灣科技優息（00929）比較好？話題引起網友們熱烈討論。有人建議，00929有向下區勢，可以先獲利了結。

該名網友在Dcard論壇發文提到，手上存股需要變現，並附上帳戶損益圖，持有的5檔ETF中，僅元大台灣50與富邦越南是虧損狀態，分別虧1.78%與29.54%，另外三檔0056、國泰永續高股息（00878）及00929都是獲利，帳面分別賺21%、33%與18%左右。

原Po起初規劃解掉全部富邦越南持股，再加上1張0056，第二種方案則是賣掉5張00929。此外，原Po也提到，不知該認賠賣掉虧損的持股，還是賣掉已經賺錢的比較適合？他也擔心，富邦越南已經虧損很久，現在賣掉會很傻。

話題引起討論，許多人建議套牢股票就認賠殺出，「越南真的沒有留著的必要」、「越南認賠賣吧」、「買越南的就放到妳80歲吧」、「復華台灣爆量下跌有做頭反轉向下的趨勢能先獲利了結，富邦越南還在築底短期內沒啥可期待，也能賣。」

另一派網友則認為，目前大盤指數處在高點，能夠賣掉一些高股息，「高股息獲利了結」、「高股息全都賣掉」、「0056跟878都可以先賣了」、「很多人都只會賣紅的，剩下綠的繼續撐。」

此外，有網友提到，如果是他，會選擇出清富邦越南+其他的來湊，因為富邦越南短期內漲不上去，又沒有股利不知道擺著要幹嘛，高股息留著還可以領股利回血。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。