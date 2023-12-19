【時報記者郭鴻慧台北報導】泰山(1218)首度跨足酒品領域，宣布與馬祖酒廠合作，攜手推廣馬祖高粱酒，董事長劉偉龍指出，新春年節前後是烈酒的旺季，公司擁有全方位食品通路的優勢，結合馬祖酒廠精湛的釀製技術，可望加強拓展馬酒的知名度與能見度，更進一步拓展市場版圖，也能為業績再添動能。

馬祖酒廠共有兩座酒廠，分別是東引的東湧酒窖以及南竿的八八坑道，馬祖酒廠總經理劉九銘宣示將中式白酒推向精品的決心，此次推出「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，取名「粹麴」二字，意為純粹無雜質之意，明(20)日起全家便利商店、佳賀洋酒、寶檳洋酒開始預購，限量3600瓶。

明年農曆新年即將到來，搶攻新年商機，推出「馬祖高粱酒馬酒建廠68周年龍年紀念酒」，泰山指出，在跨足酒業的第一步即打出馬祖酒廠這張好牌，在龍年飛躍的時刻強強聯手，相信能共創雙贏。(飲酒過量 有礙健康)