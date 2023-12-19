【時報-台北電】19日上午三大指數小幅開低隨後弱勢震盪，一同創下今年內新低點。臨近午盤，三大指數一度翻紅，創業板指一度漲近1%，午收唯一上漲，多空交戰激烈。物流、房地產、自貿港板塊跌幅居前。
新年將至，元旦假期探親與旅遊客流疊加，拉動假期旅遊消費需求，點火景點旅遊股，曲江文旅、桂林旅遊、長白山、麗江股份、張家界等大漲。
蘋果將在今年12月正式量產第一代Vision Pro，首批備貨40萬台左右，2024年的銷量目標是100萬台，混合現實MR概念股強勢抗跌，易天股份、億道信息、天娛數科、深科達、智立方活躍。
中午收盤，上證指數跌0.02%，報收2930.18點，成交額1717.08億元；深證成指跌0.05% ，報收9275.04點，成交額2231.82億元；創業板指漲0.25%，報收1824.45點，成交額975.49億元。（編輯：張嘉倚）
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