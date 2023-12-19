【時報記者任珮云台北報導】12月召開之美國聯準會確立三度停止升息、Fed展現偏鴿態度，可確認此波升息周期已結束。日盛投信19日舉辦的2024年投資趨勢展望記者會，日盛投信總經理高福乾表示，2024年全球經濟成長放緩、降息機會浮現，2024下半年將進入降息循環，資金行情儼然成形，而美元走貶將有利新興市場資產表現，2024年的台股將進入嶄新格局。日盛副總高子敬表示，歷史經驗多頭約走3-4年，而今年只進入第一年，明年AI將由1.0進入2.0。
日盛投信指出，通膨對股、債負面影響正在逆轉，展望後市低通膨和軟著陸預期將推升股票及債券資產看漲。2024年可望醞釀並出現更多的通縮訊號，預期時至2024年底美國核心通膨應可回落至2.0~2.5%。IMF預估全球經濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3%和2024年的2.9%。全球經濟成長將在2024年放緩，有利於降息臆測與債市表現契機。
日盛投信表示，美元指數在聯準會暫緩升息下，隨著10年期通膨連結債券殖利率下滑而下跌，同時已跌破年線，有利於風險性資產價格上漲，尤其是新興市場貨幣及資產表現。在台股方面，手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修至3.04兆，年衰退22.1%。展望2024年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2%。
觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近70%，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第二季，之後一路向好震盪走高。日盛投信分析，類股焦點，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長周期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。
今年AI熱潮令許多人確信此技術將帶來極大變革，也因此見到繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）帶動AI大漲旋風，掀起身為AI關鍵上游廠的台股本益比調升。展望2024年，由於網通晶片大廠博通（BROADCOM）有望在人工智慧(AI)熱潮下接獲大量AI晶片訂單，包括蘋果(Apple)、Meta、Google等科技巨頭皆是關鍵合作廠商，預計將帶動台股AI產業鏈再上一層，並有望帶領AI2.0概念股繼續成長。而伺服器、NB、手機等概念股，亦均有機會接棒成為明年主流之一。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：