【時報記者任珮云台北報導】12月召開之美國聯準會確立三度停止升息、Fed展現偏鴿態度，可確認此波升息周期已結束。日盛投信19日舉辦的2024年投資趨勢展望記者會，日盛投信總經理高福乾表示，2024年全球經濟成長放緩、降息機會浮現，2024下半年將進入降息循環，資金行情儼然成形，而美元走貶將有利新興市場資產表現，2024年的台股將進入嶄新格局。日盛副總高子敬表示，歷史經驗多頭約走3-4年，而今年只進入第一年，明年AI將由1.0進入2.0。

日盛投信指出，通膨對股、債負面影響正在逆轉，展望後市低通膨和軟著陸預期將推升股票及債券資產看漲。2024年可望醞釀並出現更多的通縮訊號，預期時至2024年底美國核心通膨應可回落至2.0~2.5%。IMF預估全球經濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3%和2024年的2.9%。全球經濟成長將在2024年放緩，有利於降息臆測與債市表現契機。

日盛投信表示，美元指數在聯準會暫緩升息下，隨著10年期通膨連結債券殖利率下滑而下跌，同時已跌破年線，有利於風險性資產價格上漲，尤其是新興市場貨幣及資產表現。在台股方面，手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修至3.04兆，年衰退22.1%。展望2024年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2%。

觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近70%，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第二季，之後一路向好震盪走高。日盛投信分析，類股焦點，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長周期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。

今年AI熱潮令許多人確信此技術將帶來極大變革，也因此見到繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）帶動AI大漲旋風，掀起身為AI關鍵上游廠的台股本益比調升。展望2024年，由於網通晶片大廠博通（BROADCOM）有望在人工智慧(AI)熱潮下接獲大量AI晶片訂單，包括蘋果(Apple)、Meta、Google等科技巨頭皆是關鍵合作廠商，預計將帶動台股AI產業鏈再上一層，並有望帶領AI2.0概念股繼續成長。而伺服器、NB、手機等概念股，亦均有機會接棒成為明年主流之一。