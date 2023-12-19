大缺工時代來臨！人力銀行調查，企業通知求職者面試，平均每通知5位，只有1位會成為新員工，平均招募天數47.7天，比前一年多2.2天，為解決缺工問題，增加勞動力，政府將招募大旗揮向退休族。

勞動部將於明（2024）年1月起首度祭出「壯世代就業獎勵」，55歲以上失業勞工或退休人士，只要就業滿3個月，就能領3萬元獎勵金，滿6個月領6萬，預計號召10萬名退休人士投入職場。

目前已推行的協助中高齡勞工重返職場的措施還有「中高齡僱用獎助措施」，雇主若僱用45歲至64歲中高齡者、或65歲以上高齡者，僱用滿3個月，雇主可申請僱用獎助，分別政府每月補助給雇主1.3萬元、1.5萬元，最長可領12個月。

明年起，「中高齡僱用獎助措施」搭配「壯世代就業獎勵」兩項獎勵措施，55歲以上失業勞工或退休人士只要穩定就業，雇主和勞工都有獎勵，以提升中高齡者勞動參與。

#雇主 #僱用 #壯世代 #就業獎勵 #失業 #勞工 #中高齡僱用獎助措施 #壯世代就業獎勵