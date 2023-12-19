【時報記者林資傑台北報導】臺企銀(2834)積極投入資源挖掘潛力人才，擴大科技創新元素，邀請青年學子挑戰數位金融創新，對此攜手金融研訓院舉辦2023「校園金融科技創意挑戰賽」，集結超過50所大學、900名學生，共有201件作品投稿，最終篩選8組團隊進行決賽。

臺企銀表示，挑戰賽目標激發青年學子對金融科技的創新思維，並為未來優秀人才提供展現與交流平台。其中，北科大團隊以「碳大金貸款」為題，透過日常綠色消費減少碳足跡，並連結銀行貸款業務享優惠申貸利率的新穎發想，奪得冠軍並獲得10萬元獎金。

而北大的「移工存夢計畫」團隊以普惠金融為出發點，提供外籍移工專屬金融計畫，包括「理財規畫」、「現金管理」及「財務課程」等整合性金融服務，翻轉傳統弱勢移工金融生態，落實普惠金融之際亦建構企業永續發展，獲得亞軍肯定。

至於來自中科大的「貸你守護寵物」團隊，則以毛小孩為創意發想，推出新穎寵物醫療貸款及信用卡服務，期盼能有效減少飼主的寵物醫療負擔及還款壓力，開拓場景金融新商機而獲得季軍獎項。

臺企銀表示，此次入選決賽的提案都讓評審眼睛一亮，如北大「創作者金融通－共創普惠未來」以網紅經濟視角為題，針對資金需求提供專業規畫安排，並建立創新商業模式合作關係，拓展新客群服務範疇。

世新大學「天天有鼓企」團隊則以數位手撕日曆為創意發想，扶植新創產業以創新數位化群眾募資方式，協助有夢青年一圓創業夢想，2個團隊均雙雙脫穎而出，贏得「最佳潛力團隊」獎項。

臺企銀深知人才培育對金融產業至關重要，對此積極培育數位人才，除舉辦校園金融科技創意挑戰賽，今年更與北大進行一學期的「數據分析專題研究合作計畫」，培養學生洞察金融產業能力、提高專業技能。未來將持續精進數位服務，為客戶打造美好的數位金融生活。