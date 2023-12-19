【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日本央行宣布最新政策利率前的19日早盤，日股變化不大，收盤時，日經指數在32,799.78點，小漲40.8點或0.12%。東證收2,312.91點，小跌3.95點或0.17%。

在確定市場資金活水仍然充沛後，下午午盤一開，日經立刻大漲400點，匯市方面，在公布之前，日圓兌一美元匯價在142.64左右，後來一度貶至143.78，目前則是在143.53，日圓貶值0.55%。

分析師指出，雖然這次日本央行不太會調整利率，這是外界普遍共識，但未真正發布前，日股漲跌幅並不大。不過，當沒動利率的消息確定後，午盤一開始交易就有很大的反應。

早盤時，對匯率波動敏感的出口業者大都走低，像是豐田汽車一度下跌0.44%，馬自達跌0.72%，索尼也跌1.03%。但午盤時，豐田翻紅上漲0.9%，馬自達也漲1.6%。

日本航空鐵路類股下跌1.4%，鋼鐵族群也跌1.65%，其中，日本製鐵更是大跌3.24%，之前傳出，日本製鐵要用149億美元收購美國鋼鐵公司X.N，因外界不看好，故股價才大跌。