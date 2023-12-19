【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球最大晶圓代工廠台積電（2330）周二表示，公司不認為紅海航運中斷會對公司營運造成重大影響。

該電郵聲明表示，台積電擁有長久的企業風險管理系統。經過評估，目前我們認為這不會對公司營運產生任何重大影響。

由於由於葉門胡塞（Houthi）武裝組織連日襲擊行經紅海的貨輪，上周五丹麥馬士基（Maersk）和德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）兩大航運巨頭率先宣布暫停所有通過紅海的貨櫃船運輸，改繞道非洲。接下來，地中海航運公司（MSC）、達飛海運集團（CMA CGM）、長榮、陽明海運、萬海航運、英國石油亦宣布暫停行經紅海。分析指出，這可能導致原油供應受阻，以及供應斷鏈惡夢重演，運費也可能一路漲至2025年。

稍早前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布美、英、法等多個國家達成共識，將在紅海南部海域與亞丁灣展開聯合巡邏任務，以確保商業航運免於受到胡塞武裝組織攻擊。

親伊朗的胡塞組織周一表示，該組織能夠對抗由美國組成、可能部署在紅海的任何聯盟。

美國防長表示，這個以美國為首、名為「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian）的聯合措施，參與的國家還包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。

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