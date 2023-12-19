【時報記者林資傑台北報導】美國聯準會（Fed）暫停升息、且立場明顯轉鴿，中租投顧總經理蘇皓毅認為，暫停升息期間通常有助改善股債長線投資氛圍，但消息面將持續牽動市場波動，建議投資人應慎重且積極進行布局，後續需觀察何時啟動新一輪降息循環。
聯準會宣布今年最後一次的利率會議決策連3凍，將聯邦基金利率維持在5.25～5.5％不變。而聯邦公開市場委員會（FOMC）會議聲明不僅表示經濟活動已從第三季的強勁步伐放緩，更明確指出通膨在過去1年有所降溫。
聯準會主席鮑爾亦在會後訪談中表示，央行「不太可能」（not likely）繼續升息，本次會議也就明年降息的條件進行討論。據芝商所FedWatch統計，明年3月降息1碼的可能性已從48.5％提升至73.9％，5月降息的可能性則接近88％。
中租投顧總經理蘇皓毅表示，聯準會立場明顯轉鴿，觀察美國就業成長緩和但仍然強勁、失業率維持低位，隨著聯準會調降通膨預期和核心個人消費支出（PCE）預測可看出，升息已不再是基本假設。
隨著升息周期進入尾聲，市場開始關注景氣落底時間，蘇皓毅指出，目前普遍認為美國經濟軟著陸機會高，惟聯準會政策走向仍須視通膨、景氣和金融環境而定，預期消息面將持續牽動市場波動，建議投資人應慎重且積極進行布局。
蘇皓毅表示，投資人除可透過定期定額紀律投資，來增強長期持有信心外，不妨趁著年終資金還有餘裕之際，運用更進階的母子基金投資策略，藉由核心母基金與衛星子基金的資產配置，進一步達到有效分散投資風險的效果。
蘇皓毅指出，後續需觀察何時啟動新一輪降息循環，根據歷史經驗，在升息不確定性消除後，暫停升息期間通常有助改善股債長線投資氛圍。尤其公債殖利率見頂確立並終將滑落，此時進場布局高品質債券會是較佳選擇。
蘇皓毅表示，此舉可賺取短期帶來的利息收入，降息啟動後的債券資本利得也備受期待，建議投資人可透過中租基金平台「樂領金」專案申購包括債券等配息型基金，資金充裕者則可透過「中租母子盈利Pay」或「中租母子月月領」自動循環投資。
股票方面，蘇皓毅建議可留意AI科技題材引領的成長型股票基金，惟因應短期可能震盪，以定期（不）定額分批進場將會是降低波動較有效的方式。目前中租基金平台年底前全站基金「定期（不）定額」申購享終身0手續費優惠，投資人可把握優惠進場布局。
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