【時報記者王逸芯台北報導】八貫(1342)第三季在新品支撐下，單季營收可望維持第三季水準。展望2024年，不僅上半年有多項新產品加入，下半年更是產能全數開出，全年營運可望呈現先蹲後跳。八貫今早股價逆勢走揚，盤中觸128元最高，蓄勢挑戰年線。

八貫第四季受惠新款ICU病床、戶外睡墊等新產品出貨，以ICU病床新產品為例，八貫提供產品關鍵耗材，協助縮短護理人員照護時間，幫助患者康復與提高安全，產品從11月已經開始出貨，有效貢獻八貫營運。法人預估，八貫第四季營收有機會維持第三季水準，甚至小幅長。

展望2024年第一季，雖然先前減重版防彈背心受認證問題影響出貨，但主要來自驗證過程複雜，本月產品已開始小量出貨，考量因應戰爭需求，新式防彈背心減重20%，客戶已經出現加速提貨現象，新產品將於明年第一季大量出貨，並延續至第二季，並有望成為八貫2024年營收成長幅度最大產品。

另外，八貫德興新廠進展順利，預期於明年第一季貢獻營收，惟淋膜機受供應鏈影響，產能遞延至明年第三季開出。考量減重版逃生滑梯、ICU病床、減重版防彈背心等產品逐漸從今年第三季貢獻營運，使八貫當前產能吃緊。法人表示，八貫明年上半年受惠多項新產品需求，營運維持高檔，下半年產能全數開出，營運可望再度向上，2024年營運呈現先蹲後跳。

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