【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】開了連續兩天政策利率會議的日本央行19日宣布，還是維持超寬鬆的貨幣政策沒變，與外界普遍預估相符。路透社認為，這是日本央行要蒐集更多證據，包括確定上班族薪水是否普遍有加，好把當地通膨維持在目標價2%附近。
日本央行把短期利率維持在負0.1%，並將日本公債殖利率曲線控制（YCC）政策目標，還是放在0%，不過，允許有1%的波動上限。日本央行指出，將繼續穩定企金融資與金融市場，若有必要將毫不考慮採取更大的寬鬆措施，並維持不升息的鴿派方針。
日本央行指出，當地通膨預估會緩步上揚，自己也會保持超寬鬆利率不變。在公布最新利率之前，日圓兌一美元匯價在142.64左右，後來一度貶至143.78，目前則是在143.53，日圓貶值0.55%。
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