【時報記者葉時安台北報導】全球永續轉型刻不容緩，淨零碳排行動需積極前進。Gogoro與Uber Eats周二再次跨界合作，宣布近10億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，購車、養車更輕鬆。目前Uber Eats在台灣的外送趟次中，有近20%是由綠色運具完成消費者的外送訂單，期待藉由本次與Gogoro的合作，結合能源創新科技與外送產業的社會影響力，目標於2025年將Uber Eats的綠色里程提升1倍，達到40%，雙方率先帶領業界響應台灣政府2050淨零排放政策，加速推動永續外送綠色新潮流。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，企業是加速落實台灣2050年淨零排放的重要力量。公司致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣已經有26%的機車物流使用Gogoro的電池交換系統。與Uber Eats再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列。

Gogoro台灣總經理姜家煒提到，Uber Eats外送訂單使用綠色運具完成，2023年達到20%，目標2025年達到40%，共同打造更永續的外送產業。即日起Uber Eats與Gogoro展開兩年合作案，合作效應雖然購車潮是一時，但電池使用是長久的，故提出買車輕鬆、養車更輕鬆的方案，針對Uber Eats外送合作夥伴推出專屬購車優惠獎勵與電池資費方案等四重好康，促進綠色里程與永續外送。與Uber Eats外送合作夥伴享專屬購車、電池資費與減碳獎勵方案，兩年最高省7萬800元的成本。

Uber Eats台灣目標於2025年底倍增零碳外送行程至近40%，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats目標於2040年於全球營運市場達到100%的零排放運具使用率，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材。與率領智慧交通能源轉型的Gogoro成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配Gogoro智慧電動機車和布局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。

Gogoro台灣總經理姜家煒進一步說明，在合作兩年至2025年12月19日前，Uber Eats外送合作夥伴購買全新指定Gogoro車款，並登錄新購車輛資訊至Uber Eats夥伴端App，可選購專屬969元(綁約24個月)高用量自由省電池資費方案，包含每月5000元電池使用費折抵金，總計可騎近2600公里，在一定長程公里數的電池成本上相對優於燃油車；活動更祭出期間每月外送趟次達600趟次以上，Uber Eats加碼提供該月700元減碳趟次獎勵。