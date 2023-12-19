【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17536.23點，跌115.80點；總計172家漲、791家跌、75家持平；委買36772123張、委賣23029112張；總成交值2149.55億元。

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