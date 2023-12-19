【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲央行在12月會議上曾考慮連續第2個月升息，但最終決定通膨有足夠令人鼓舞的跡象支持暫停升息，以等待更多數據證明之前緊縮動作的效果。

澳洲央行在12月5日的貨幣政策會議上決定維持基準現金利率不變，仍為4.35%。周二發布的會議紀要指出，過去一個月的數據並未使經濟前景出現劇烈變化，以及澳洲面臨失業率可能比預期升得的更快的風險，「決策理事會成員現在看到『令人鼓舞』的跡象，通膨正持續朝央行設定的2%～3%目標區間邁進，而這需要繼續維持下去」。決策官員亦提到國外通膨放緩（disinflation）的步伐正在加快，澳洲也可能跟進。

該會議記錄指出，決策官員一致同意應等待更多數據來評估風險之間的平衡如何變化，以及在制訂政策時如何讓這些風險達到最佳的平衡。至於央行是否需要進一步收緊政策，將取決於數據與不斷變化的風險。

澳洲第三季消費者物價指數年漲5.4%，雖然低於近8%的歷史高峰，但仍遠超出澳洲央行設定的通膨目標。

由於最近美國聯準會的政策立場意外由鷹轉鴿，市場越來越相信澳洲央行不會再進一步升息。期貨市場目前押注澳洲央行在2月召開的下一次會議升息的機率只有5%，並預期到明年底將降息兩次、各25個基點。

澳洲央行上次升息在11月。自去年5月啟動緊縮周期以來，該央行已經升息425個基點。