12月18日深夜11時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部份水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

新華社報導，地震發生後，大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示，甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震造成重大人員傷亡，要全力展開搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。

此外，要盡快召集調撥搶救物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。請大陸國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方展開救災，盡最大努力保障民眾生命財產安全。

大陸國務院總理李強作出批示，要求全力展開救援、搜救受困人員並救治傷患，盡最大努力減少傷亡。目前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時公布資訊，維護災區社會穩定。要加強震情監測，防範各類次生災害，確實保障群眾生命財產安全。

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