富華創新（3056）支持羽球運動發展，與台灣羽球好手們一期一會的「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，上周末熱鬧登場，超過2,000名選手在靜宜大學體育館同場競技，場面熱血、充滿活力。

根據體育署統計，全台111年運動現況調查，受到球后戴資穎，以及東奧金牌組合「麟洋配」等羽球好手的表現帶動下，民眾熱衷投入羽球運動，促使運動人口大幅增加，羽球已高居球類運動榜首，並成為新國球項目！

而中部品牌建商熱情支持羽球活動，如富華創新，關注台中在地羽球小選手，長期贊助長安國小羽球隊，2018年還首次舉辦「中華希望之總太盃全國羽球錦標賽」；晨禎營造及麗晨建設每年舉辦「晨禎盃羽球公開賽」；久樘開發長期贊助台中南陽國小羽球隊等，在企業齊心助力下，台中市羽球活動正蓬勃發展。

聯合國《2030年永續發展議程（the 2030 Agenda for Sustainable Development）》中，提及「運動作為永續發展的重要推進力」，點出運動在和平、相互尊重上的實踐，更有助於婦女、青少年賦權，也推進企業藉由贊助運動賽事，傳遞企業永續DNA。

富華創新總經理蔡晉榮指出，公司自成立以來一直鼓勵員工多運動，保持身體健康外，也透過運動紓壓、找回快樂正能量，目前內部除了自發性組成的羽球隊、露營社外，公司的團康活動或家庭日也以戶外活動為主，「健康生活」已經成為公司重要的文化內涵！

此外，富華創新積極響應國際Net Zero趨勢、國家2050淨零碳排願景，今年參與聯合線上「樹光映台灣」倡議家計劃，支持復育台灣原生樹，日前已於台東池上山區，種下「富華創新」希望小樹幼苗，也是企業感恩來自土地的能量，期盼為世代打造永續環境、健康生活。

隨著城市發展的脈動與需求，富華創新未來發展重心轉向水湳，於中部最大、占地20萬坪的中央公園綠地一帶，推出預售新案「富華創新-之序」，繼續打造優質生活，融入永續環境與大自然共好理念，將運動與健康帶入生活中，期許未來住戶除了住的舒適外，也要活得健康精彩。