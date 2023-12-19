台灣高鐵（2633）宣布自即日起推出兩大聯票專案「必訪！美拍打卡熱點」及「臺南400專案，高鐵加碼優惠」提供熱門飯店訂房及各式旅遊商品加購高鐵票享7折起超值優惠，滿足旅客國內旅遊的大小需求。

台灣高鐵表示，「必訪！美拍打卡熱點」專案，「飯店聯票」精選全台逾40家熱門打卡飯店，提供旅客於飯店官網訂房，即享不限班次、車廂（標準對號座或商務車廂）加購高鐵票7折起優惠（疏運期間為8折），同時，入住時完成指定打卡任務再加贈各種超值好康。

以位居交通樞紐且高CP值的捷絲旅高雄中正館為例，官網訂購音樂主題房名人套房，含早餐3,500元起！拍照打卡上傳IG並Tag＃高鐵飯店聯票＃Justsleep捷絲旅，即贈mini bar及三木藝術啤酒杯、帆布袋乙組；「國旅聯票」也與合作平台共同推薦網美系景點、IG打卡熱點，像是Xpark打卡水母牆或是充滿浪漫氣息的Cona's 妮娜巧克力夢想城堡等，都是絕佳旅遊熱點。

此外，台灣高鐵為響應「臺南400」系列活動，也同步推出加碼優惠！「飯店聯票」特別與大台南地區飯店合作，推出訂房加購高鐵車票享7折起優惠（疏運期間8折），以台南老爺行旅為例，行旅客房含早餐3,100元起，加贈記憶之鑰-DIY旅行調香組，調製屬於自己的旅行香氣與連結臺南400的回憶。

若想要悠遊城市綠洲，來點不一樣的台南印象，可入住台糖長榮酒店，步行即可探索擁有豐富生態的「巴克禮紀念公園」，入住標準樓層豪華客房含早餐2,999元起，再加贈糖袋文創帆布包。無論旅客到台南避冬、或是想要暢遊安平古堡、赤崁樓等歷史遺跡，亦可品嚐許多知名美食，高鐵「飯店聯票」集結各式特色飯店及優惠。