基於英國與歐盟批准併購交易的前途未卜，圖像處理軟體商Adobe 18日宣布，放棄200億美元收購雲端設計平台Figma，還須付給Figma10億美元分手費。
這樁去年9月宣布的現金加股票交易，受到監管機構嚴格審查，擔心科技巨頭藉由併購被視為潛在對手的新創公司，恐更壯大其市場支配力。
Adobe 須為提前中止合同支付Figma10億美元，網路叫車平台Uber、加密貨幣交易平台Coinbase、視訊會議服務商Zoom等企業都是Figma的客户。
英國競爭與市場管理局11月曾表明，由於Figma是英國眾多數位設計者使用的平台，Adobe 併Figma將損及軟體創新能力，歐盟反托拉斯機關也有類似疑慮。
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