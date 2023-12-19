因應少子化鼓勵民眾生育，縣市政府加碼生育補助，雲林縣推出「萬寶龍計畫」，要在2年催生1萬名新生兒，昨（11/18）宣布首胎生育津貼從1萬元增至3萬元，第4胎起給10萬，明後年大小龍年生產再加碼3萬元坐月子補助，最高可領到13萬元；無獨有偶，台東縣將首胎生育補助從3萬、明年調升至4萬，元旦起出生的嬰兒都能收到大紅包。

不同於育兒津貼由中央政府補助，生育津貼是屬於各縣市政府發放的紅包，依照各縣市規定而不同。雲林縣長張麗善昨天舉行記者會，指出雲林縣去年新生兒僅3340人創新低，而今年到11月尚未突破3000人，因此推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，2年內目標催生1萬名新生兒。

張麗善指出，從明年開始2年內，只要在生產前父母任何一方設籍雲林滿3個月，前3胎的生育津貼從1萬元增加至3萬元，再加上坐月子的3萬元補助，總計可領6萬元。

從第4胎開始，每胎的生育補助將調升至10萬元，再加上坐月子補助3萬元，每胎最多可領到13萬。

另外台東縣長饒慶鈴表示，去年台東縣出生嬰兒人口數1405人，和前一年相比增加89人，是全台唯一呈現正成長的縣市；而今年1月至11月出生人口數和去年同期相比也增加35人，顯然推動育兒友善環境有成。

饒慶鈴去年將首胎生育補助調升至3萬元，昨宣布再加碼1萬至4萬元，第2胎補助4.5萬元，第3胎以後每人補助5萬元，明年元旦起實行。