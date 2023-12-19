【時報記者郭鴻慧台北報導】今年土地市場延續去年買氣偏弱，建商獵地腳步放緩，全年住宅與商業土地交易量未達千億元水準，市場吹冷風，但台中、桃園逆勢上衝，是六都之中唯二正成長的城市。信義全球資產公司表示，今年土地市場投資動能疲弱，但已看到打底回穩跡象，明年選後房市在剛需買盤支撐下，建商有機會加強土地布局力道。

信義全球資產公司統計，今年前11個月全台土地交易量僅544億元、年減10%，相較2019年至2021年，全年交易量在1,500億元至2,000億元，市場交易動能疲軟。總經理林三智分析，受升息、信用管制政策等影響，致使觀望氣息濃，但觀察今年土地市場冷中帶溫，單月最高交易仍有近百億元水準，估全年仍可達到600億元，與去年水準相當，顯示土地市場已走出急凍期，交易量止跌打底，回溫訊號浮現。

觀察六都土地交易表現，台中、桃園在市場冷風中逆勢上衝，是六都中唯二維持正成長的城市。信義全球資產公司統計，台中以196億元居土地市場最熱區，年增115%，今年最高總價交易同樣落在台中，為富宇建設以40億元取得台中北屯區土地，顯見台中在人口紅利、商圈發展成熟、重劃區題材等利多齊發下，持續吸引建商布局。

另一熱區桃園同樣是近年建商推案重點區域，今年土地交易集中在有捷運線行經的中壢區、大園區，主力買方為建設公司，購地目標鎖定千坪以上大型土地，最大筆交易為百峰建設以21.48億元取得中壢泰豐自辦重劃區重劃後4,273坪土地。此外，今年桃園亦出現一筆地上權交易紀錄，為臻鼎科技布局高鐵站前商圈，拿下青平段2,385坪土地，規劃興建自用企業總部。

展望2024年土地市場，總經理林三智表示，從房市狀況看來，今年買賣移轉棟數可望守住30萬棟，交易量縮、價盤整，新青安政策上路後，整體市況仍呈現穩定的自用市場。目前主要預測機構對明年經濟成長多持樂觀態度，林三智認為，329檔期將是一個重要的觀察時間點，選後自用買盤出籠，投資動能回溫可激勵建商推案信心度，也會帶動土地交易量成長，估明年土地市場應不會比今年更冷。