【時報記者王逸芯台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)於今(19)日發布「2024年資通訊產業前景」，以智慧型手機來說，現階段市場已經發展成完全商品化態勢，故各家大廠積極發展出差異化，以吸引市場目光。有鑑於AI手機的服務生態系將重新建構，將發展走向大者恆大。

資策會所長洪春暉表示，生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展，其已逐步落地至更多終端裝置，預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。

2024年手機品牌廠的AI布局能力將成為競逐的差異化關鍵，基於AI手機的服務生態系將重新建構，並走向大者恆大。主要手機品牌廠紛紛自研大型語言模型(LLM)並整合客製OS系統開發，試圖將AI大模型能力引入手機，使終端處理運算成為常態。

而為了實現AI手機各類應用運算需求，手機晶片規格將大幅提升，GPU、NPU/APU的重要性增加，主晶片規格與記憶體頻寬及容量也同步升級，以支援百億規模以上參數的LLM模型，進一步催生晶片面積設計優化、高階運算，以及軟體管理能耗等需求。預期2024年，對於先進製程、AI手機晶片設計與測試、記憶體模組需求將更甚以往，刺激大廠挹注新技術研發與投資力道，為台廠供應鏈帶來商機。