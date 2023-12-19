【時報記者王逸芯台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)於今(19)日發布「2024年資通訊產業前景」，以智慧型手機來說，現階段市場已經發展成完全商品化態勢，故各家大廠積極發展出差異化，以吸引市場目光。有鑑於AI手機的服務生態系將重新建構，將發展走向大者恆大。
資策會所長洪春暉表示，生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展，其已逐步落地至更多終端裝置，預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。
2024年手機品牌廠的AI布局能力將成為競逐的差異化關鍵，基於AI手機的服務生態系將重新建構，並走向大者恆大。主要手機品牌廠紛紛自研大型語言模型(LLM)並整合客製OS系統開發，試圖將AI大模型能力引入手機，使終端處理運算成為常態。
而為了實現AI手機各類應用運算需求，手機晶片規格將大幅提升，GPU、NPU/APU的重要性增加，主晶片規格與記憶體頻寬及容量也同步升級，以支援百億規模以上參數的LLM模型，進一步催生晶片面積設計優化、高階運算，以及軟體管理能耗等需求。預期2024年，對於先進製程、AI手機晶片設計與測試、記憶體模組需求將更甚以往，刺激大廠挹注新技術研發與投資力道，為台廠供應鏈帶來商機。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：