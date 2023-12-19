【時報-台北電】大陸甘肅強震救災行動刻不容緩，新華社報導，國家發改委已啟動緊急應變機制，全力做好能源電力及日常物資供應保障工作，將持續關注第一線災情，並給予支援。
新聞發言人李超說明，積石山地震發生後，發改委指導電網企業搶修受損電力設施，組織應急供電。糧食及物資儲備局第一時間就近調撥棉帳篷、棉被、棉大衣等救災物資，目前部分物資正陸續抵達。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】大陸甘肅強震救災行動刻不容緩，新華社報導，國家發改委已啟動緊急應變機制，全力做好能源電力及日常物資供應保障工作，將持續關注第一線災情，並給予支援。
新聞發言人李超說明，積石山地震發生後，發改委指導電網企業搶修受損電力設施，組織應急供電。糧食及物資儲備局第一時間就近調撥棉帳篷、棉被、棉大衣等救災物資，目前部分物資正陸續抵達。(編輯：廖小蕎)
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