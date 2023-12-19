【時報-台北電】上周上漲近290點的台股本周持續陷入高檔整理，今日賣壓力道增強殺低逾百點，跌落17600關及五日線支撐。盤面上僅航運股突圍向上，其餘類股普遍回弱。昨日強勢的碳權概念股多數熄火休兵，榮成(1909)、士紙(1903)、正隆(1904)、永豐餘(1907)等同步拉回修正逾1%，華紙(1905)相對抗跌有撐，碳權大戶農林(2913)及碳管理平台倍力(6874)、叡揚(6752)賣壓不輕，擬購入500噸碳權用於產品碳中和的中鋼(2002)也陷於盤下游走。另外，遭法人看好台灣首家可認列碳權收入的大同轉投資福華(8085)卻連續兩天帶量攻漲停創高價，表現最為強勢吸睛。

台灣碳權交易所22日開賣國際碳權，我國明年也將對事業排放量徵收碳費，進入排碳有價時代，帶動概念股再掀一波攻勢，無奈相關雜音不少，像是國內主要來自再生能源，恐讓國際難認可，工商團體也發聲表示，碳交易不能減明年開徵的碳費，不能抵歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」的碳關稅，不能抵國內減量效益，甚至國內的減量效益也不能拿到國際相抵，台灣恐因此成為「減碳孤兒」，連帶影響概念股熱度稍降溫。

指標股華紙(1905)除碳權題材加持，受惠造紙產業迎傳統旺季，需求穩定、紙品價揚，本季營運力拚全年最好，雖遭外資翻空賣超1149張終結連3買，今日仍由黑翻紅力返25元，力扮抗空主帥。

大同(2371)總座日前於法說會表示，百億碳盤查＋淨零減碳方案提供＋碳權買賣為核心事業之一，旗下福華電子(8085)轉型ESG並積極參與國際碳權專案開發投資，獲法人看好可望成為台灣首家可認列碳權收入的企業，吸引買盤大舉搶進，點火連2日亮燈鎖漲停，改寫歷史高點58.8元。

分析師表示，台股持續陷入高檔震盪，月線持續上行，下檔支撐墊高至17400點。近日中小型股出現暴漲暴跌，增添操作難度，建議短線整理之際不宜過度追價，應以守株待兔策略擇股偏多價差操作。時序進入年底，外資陸續進入長假模式，轉由內資或集團行情主導盤勢表現，近期類股輪動快速，年底作帳及選舉行情逐步加溫，選股聚焦基本面展望樂觀個股。(編輯：龍彩霖)