人民幣兌美元中間價19日報7.0982元，貶值49個基本點。上一交易日中間價7.0933元，上一交易日官方收盤價7.1311元，上日夜盤收報7.1326元。
香港信報報導，人行19日公布，為維護年底流動性合理充裕，19日展開人民幣（下同）3,010億元逆回購操作，包括1,190億元7天期和1,820億元14天期，利率繼續持穩在1.8％和1.95％。
對沖到期量後，公開市場連續第二日淨回籠，單日規模1,130億元高於18日。
路透統計，本周（18日當周）共有約1.28兆元逆回購到期，其中19日到期4,140億元。此外，20日還將有900億元大陸中央國庫現金定存到期，回收等量資金。
外匯交易員18日指出，市場對美國聯準會（Fed）降息預期博弈繼續主導匯市，中美負利差收窄預期也幫助長端掉期守住升勢，要關注本周美國一系列經濟數據的指引。
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