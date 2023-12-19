【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股19日表現不佳，指數開低後大部分的時間都在平盤以下游走，目前則是在2,566.96點平盤位置。另外，韓元則是走貶。
由韓國食品公司Harim所領軍的財團，已成為韓國最大貨櫃船公司HMM主要競標者，這表示HMM日後可能會下市。據悉，Harim這方的大財團願意付出6.4兆韓元，約49.2億美元，買下HMM待價而沽約4億股的股票。HMM股票受到激勵，一度漲2%，至於Harim更是飆升17.21%。
韓國工業部表示，法國政府已做出決定，起亞旗下一款名叫Niro純電動車，無法享有補貼資格。不過，在歐洲製造的現代Kona休旅車，目前是可以獲得補貼的韓國唯一車款。現代汽車股價上漲0.26%，起亞則小跌0.1%。
其它權值股方面，三星電子漲0.27%，SK海力士跌0.43%。韓元兌一美元在1307.2價位左右，韓元貶值10元。
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