【時報-台北電】美股AI霸主輝達股價續漲逾2%達500美元。台股輝達供應鏈領袖台積電(2330)今股價開高壓回，AI一軍的緯創(3231)持續力守5日線，IP股強勢指標智原(3035)亦續強支撐多頭勢力。
輝達周一盤中股價504美元，逼近歷史高點505美元，提振台股供應鍵氣勢。目前AI族群人氣退潮，但AI一軍族群的技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)今早開高後續穩，盤中均維持小漲，三檔中以技嘉守穩季線最為強勢。
散熱股健策(3653)周一股價創新高後，今早維持強勢整理。隨著晶片效能提升，對散熱需求同步增加，另CPU、GPU新品熱功耗持續上升的趨勢不變，加上新品放量、電子業終端庫存逐步消化，有利散熱廠營運增溫。奇鋐(3017)今日抗跌；低價股元山(6275)早盤再創波段新高價。
市場延續明年美國將降息的樂觀氛圍，美股主要指數漲多跌少，台積電ADR上漲0.38%。台積電(2330)今開盤漲3元，台股開小高盤，盤中隨著金融及部分傳產下挫。台積電也轉跌2元至583元仍力守5日均線，相對台股強勢。
股王世芯-KY(3661)股價續向下，5日均線面臨反壓，顯示部分主力大戶獲利了結，也使得具AI題材的千金股今早全面下跌。
此外，先前爆量的兩檔強勢股英業達(2356)、矽統(2363)今早持續震盪。英業達跌落5日均線後續下探，矽統跌落季線關卡後出現抗跌力道。（編輯：沈培華）
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