台中市下半年百億大案有如猛虎出閘，包括達麗（6177）、富宇、雙橡園、遠雄（5522）、興富發（2542）、勝美等六大重量級百億預售案進場搶市，連帶推升烏日、西屯、南屯成為三大交易熱區！

今年截至10月底，實登揭露上述六大百億大案合計交易917戶；其中，進場40天賣出465戶的達麗＆白天鵝「新高鐵」，勇奪台中市下半年銷量第一的預售住宅案，平均一天賣出12戶！

內政部實價登錄最新揭露至10月31日前的預售交易資料，正好是第四季百億新案銷售「滿月」的成績揭曉，前三名分別為465戶的「新高鐵」、285戶的「雙橡園4117」、122戶的「富宇市政大道」；甫進場不久的遠雄七期「琉蘊」、興富發七期「雲頂」與勝美南屯區「勝美琚」急起直追，後勢可期。

今年台中房市出現「看淡不淡」的特殊現象，百億大案不畏選舉搶在第三季、第四季推出，下半年六大百億新案合計總銷高達973億元，連同上半年開案的百億級大案，包括「親家中央公園」、「豐邑太原YES」等，合計總銷約1,300億元，推升台中市全年度推案量衝破4,800億元，年增7％。

其中，百億大案銷售表現氣勢如虹，在年度熱銷建案中居高不下。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，重量級大案意味著投資金額具份量、開發量體具份量，顯示開發商看好該區域前景，才願意重金押寶推案，顯然已具備十足利多條件來吸引潛在購屋群眾，創造購屋動機。同時，新案本身也必須具有創新差異化的特點，從地段力、產品力、品牌力三管齊下，引爆買氣。

以達麗＆白天鵝「新高鐵」為例，基地位處台中最具前景的高鐵特區核心地段，以及全台最大百貨商場「台中高鐵娛樂購物城」生活圈，加上未來高鐵特區上萬名就業人口支撐，緊握交通、商場、人口紅利三項房市不敗的黃金公式。

由國際建築團隊澳洲PTW設計的「新高鐵」，建築樓高28層，將是台中高鐵特區最高國際地標，與區域內唯一千坪中庭花園的住宅新案，皆是拉開市場差異的獨特賣點。達麗建設曾入選「台灣地區大型企業排名TOP5000」，跨足海外、國內各大城市地產開發，從建商品牌背景就能看出跨區域、跨國際的視野高度。

此外，上半年百億新案「豐邑太原Yes」，同樣也在地段未來性與百億市醫特區的醫護就業人口紅利簇擁下，一進場開賣就衝出銷售佳績。

位在台中最後鑽石地段的水湳中央公園特區的「雙橡園4117」與「親家中央公園」，分別以飯店式頂級規劃與超大綠地為鄰的加持下，擄獲大批粉絲入手，入列台中下半年的百億風雲大案。

其中，「雙橡園4117」超過4,000萬元交易高達233筆，平均單價達到75萬元，成績令人驚艷！